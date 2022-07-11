Журналист заявил, что американцы больше не верят Байдену Fox News: Байден вновь решил переложить ответственность за проблемы в США на Путина

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Джо Байден

Граждане США больше не верят утверждениям главы государства Джо Бадена о том, что ответственность за резкий рост цен на топливо в стране лежит на президенте России Владимире Путине. Об этом заявил обозреватель Fox News Дуглас Мюррей. По его словам, последние полгода действующая администрация пытается свалить все проблемы на российского лидера, но в данном случае существует «несколько проблем».

Одна из них заключается в том, что американцы на это не покупаются. Мы знаем, что у нас были проблемы с энергетикой с самого начала срока этой администрации, — сказал Мюррей.

Он подчеркнул, что в США осознают, что именно Байден заблокировал нефтепровод из Канады, пытаясь проводить «зелёную» политику. В итоге главе государства приходится разъезжать по миру и «умолять» другие страны обеспечить Америку нефтью.

Кроме того, Мюррей отметил, что руководство страны проводит «идеологически обусловленную энергополитику», но при этом не учитывает объективной реальности. В результате из-за «очень идейных людей» страдают простые жители страны, резюмировал журналист.

Ранее президент США Джо Байден сообщил, что американцы платят «путинский налог» на топливо и продукты питания. Такое заявление он сделал после публикации майских данных об инфляции, которая оказалась рекордной за более чем 40 лет. Она ускорилась до максимума с декабря 1981 года.