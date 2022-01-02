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Жителей США возмутило новогоднее поздравление Байдена

Пользователей Twitter возмутило новогоднее поздравление Байдена
17:39, 02 января 2022
Жителей США возмутило новогоднее поздравление Байдена Джо Байден Фото: Chris Kleponis / CNP /MediaPunch/Global Look Press
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Американцев возмутило поздравление с Новым годом, опубликованное президентом США Джо Байденом в Twitter. В комментариях они указали главе государства на рост смертности в стране, инфляцию и дороговизну тестов на коронавирус.

Байден опубликовал фото, на котором он вместе с супругой любуется праздничным салютом.

В 2022 году мы продолжим строить лучшую Америку. С Новым годом!написал он.

Под этим постом пользователи стали писать о том, что цены на энергоносители в стране выросли на 35%, продукты подорожали на 6%. Подписчик президента под ником @dubusky напомнил ему, что смертность в США выросла по сравнению с 2020 годом, а также о беспорядках на «южной границе».

Пользовательница @AlaskaGrannyof8 пожаловалась, что заплатила за тесты на коронавирус для всей семьи $150, а также отметила, что ей пришлось долго их искать. Другие комментаторы попросили президента «поработать над снижением инфляции, снизить цены на бензин, простить студентам кредиты на обучение.

@SlanneshiPope иронично напомнил президенту о политике США в отношении Афганистана. По его словам, предшественник Байдена Дональд Трамп «до сих пор жалеет, что не догадался дать талибам оружие более чем на $8 млрд».

Ранее сообщалось, что британцы посмеялись над словами Байдена об угрозах президенту России Владимиру Путину ввести санкции в случае агрессии в отношении Украины. По их мнению, американский лидер не пользуется уважением на мировой арене, поэтому Путину его угрозы не страшны.

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