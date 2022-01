Жителей США возмутило новогоднее поздравление Байдена

Байден опубликовал фото, на котором он вместе с супругой любуется праздничным салютом.

Под этим постом пользователи стали писать о том, что цены на энергоносители в стране выросли на 35%, продукты подорожали на 6%. Подписчик президента под ником @dubusky напомнил ему, что смертность в США выросла по сравнению с 2020 годом, а также о беспорядках на «южной границе».

Пользовательница @AlaskaGrannyof8 пожаловалась, что заплатила за тесты на коронавирус для всей семьи $150, а также отметила, что ей пришлось долго их искать. Другие комментаторы попросили президента «поработать над снижением инфляции, снизить цены на бензин, простить студентам кредиты на обучение.

@SlanneshiPope иронично напомнил президенту о политике США в отношении Афганистана. По его словам, предшественник Байдена Дональд Трамп «до сих пор жалеет, что не догадался дать талибам оружие более чем на $8 млрд».