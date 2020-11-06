Житель США не исключил начало гражданской войны в стране

https://static.news.ru/photo/b8a643a2-2021-11eb-b5d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Keiko Hiromi/AFLO/Global Look Press

Выборы главы Соединённых Штатов Америки — самая обсуждаемая тема последних дней. Итог президентской гонки до сих пор остаётся неизвестным. Пока эксперты лишь прогнозируют, кто устроит победную вечеринку в Вашингтоне.

По мнению 44-летнего жителя штата Флорида Максима, попросившего не называть его фамилию, действующий лидер США Дональд Трамп должен остаться на своём посту. Собеседник портала «Политика сегодня» признался , что голосовал именно за нынешнего руководителя государства. В стране он живёт 22 года, родом из Краснодара.

В Америке вообще сейчас непонятно [,что происходит]. Такая мировая фальсификация данных идёт, что это нереально. Такого вообще никогда не было. По почте голосование... В общем, полный бред, — заявил мужчина. Он отметил, что голосовал лично, на участке по месту жительства.

На вопрос о масштабах беспорядков в Штатах он ответил, что во Флориде всё спокойно, а люди негодуют там, где «это проплачено, где это выгодно». По словам Максима, ему не нравится Джо Байден из-за его планов повысить налоги, объявить в США локдаун, кроме того, демократов называют «партией войны» из-за желания воевать «со всеми и везде». В отличие от Байдена, Трамп — бизнесмен, начал возвращать в Америку корпорации, производство, поэтому очень много граждан США за него, отметил Максим.

Он также считает, что общество в США раскололось на два лагеря и есть предпосылки для начала гражданской войны.

Тут может быть гражданская война в двух направлениях. Из-за раскола общества по благосостоянию и по занятости, и второе — по национальному признаку. И это начали не белые. Это начали опять демократы, — резюмировал Максим.

Необходимо пресечь попытки демократов заполучить контроль в обеих палатах Конгресса США и Белом доме, заявил действующий лидер США Дональд Трамп. Он добавил, что теперь его победа на выборах лидера США стала ещё важнее. Он и до этого подозревал, что Демпартия преступным путём пытается оказать влияние на результаты голосования на выборах как президента, так и в конгресс. Юристы Республиканской партии давно ведут подготовку к масштабным судебным процессам в связи с выборами и уже подали несколько исков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что кандидат от Демпартии Джо Байден вырвался вперёд в президентской гонке США в штате Джорджия (16 выборщиков). На данный момент обработано 99% бюллетеней.