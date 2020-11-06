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Житель США не исключил начало гражданской войны в стране

13:59, 06 ноября 2020
Фото: Keiko Hiromi/AFLO/Global Look Press

Выборы главы Соединённых Штатов Америки — самая обсуждаемая тема последних дней. Итог президентской гонки до сих пор остаётся неизвестным. Пока эксперты лишь прогнозируют, кто устроит победную вечеринку в Вашингтоне.

По мнению 44-летнего жителя штата Флорида Максима, попросившего не называть его фамилию, действующий лидер США Дональд Трамп должен остаться на своём посту. Собеседник портала «Политика сегодня» признался, что голосовал именно за нынешнего руководителя государства. В стране он живёт 22 года, родом из Краснодара.

В Америке вообще сейчас непонятно [,что происходит]. Такая мировая фальсификация данных идёт, что это нереально. Такого вообще никогда не было. По почте голосование... В общем, полный бред, — заявил мужчина. Он отметил, что голосовал лично, на участке по месту жительства.

На вопрос о масштабах беспорядков в Штатах он ответил, что во Флориде всё спокойно, а люди негодуют там, где «это проплачено, где это выгодно». По словам Максима, ему не нравится Джо Байден из-за его планов повысить налоги, объявить в США локдаун, кроме того, демократов называют «партией войны» из-за желания воевать «со всеми и везде». В отличие от Байдена, Трамп — бизнесмен, начал возвращать в Америку корпорации, производство, поэтому очень много граждан США за него, отметил Максим.

Он также считает, что общество в США раскололось на два лагеря и есть предпосылки для начала гражданской войны.

Тут может быть гражданская война в двух направлениях. Из-за раскола общества по благосостоянию и по занятости, и второе — по национальному признаку. И это начали не белые. Это начали опять демократы, — резюмировал Максим.

Необходимо пресечь попытки демократов заполучить контроль в обеих палатах Конгресса США и Белом доме, заявил действующий лидер США Дональд Трамп. Он добавил, что теперь его победа на выборах лидера США стала ещё важнее. Он и до этого подозревал, что Демпартия преступным путём пытается оказать влияние на результаты голосования на выборах как президента, так и в конгресс. Юристы Республиканской партии давно ведут подготовку к масштабным судебным процессам в связи с выборами и уже подали несколько исков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что кандидат от Демпартии Джо Байден вырвался вперёд в президентской гонке США в штате Джорджия (16 выборщиков). На данный момент обработано 99% бюллетеней.

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