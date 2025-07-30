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30 июля 2025 в 11:42

Закрутившая роман с отчимом школьница побила маму

В США влюбленная в отчима девочка подралась с мамой

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В американском городе Фримонт девочка подралась с матерью из-за отчима, пишет The Mercury News. Полицейские разняли их и выяснили, что у мужчины был роман с 16-летней школьницей.

В переписке девушки с 30-летним отчимом были разговоры о поцелуях. Кроме того, он просил падчерицу никому не рассказывать о сексуальных связях. Подозреваемому хотели вручить подписку о невыезде. Однако он ушел из дома на обед и не вернулся. Отмечается, что отчим девочки уехал из страны.

Ранее стало известно украинец изнасиловал свою 12-летнюю падчерицу на берегу озера в Ленинградской области. В полицию с заявлением обратилась 43-летняя мать девочки. По ее словам, все произошло утром 27 июля на берегу озера Песчаное Борского сельского поселения Тихвинского района.

До этого жители Обнинска рассказывали о малолетних таджиках, изнасиловавших четырехлетнюю девочку. По словам людей, девятилетний мальчик рассказывал другим детям, что изнасилует их матерей, утверждая, что так нужно поступать со всеми русскими женщинами. А однажды в школе он якобы затащил в туалет первоклассницу и стянул с нее трусы.

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