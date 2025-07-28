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28 июля 2025 в 14:22

Российскую школьницу на берегу озера изнасиловал отчим-украинец

В Ленинградской области гражданин Украины изнасиловал 12-летнюю падчерицу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Гражданин Украины изнасиловал свою 12-летнюю падчерицу на берегу озера в Ленинградской области, сообщает АН «Оперативное прикрытие». В полицию с заявлением обратилась 43-летняя мать девочки. По ее словам, все произошло утром 27 июля на берегу озера Песчаное Борского сельского поселения Тихвинского района.

Издание пишет о возбуждении уголовного дела по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет». В настоящее время ведется розыск мужчины.

До этого в станице Тацинской Ростовской области мужчина избил и поставил на колени подростка. Пострадавшая якобы обидела его дочь. Свидетели, наблюдавшие за этой сценой, вызвали сотрудников правоохранительных органов. По предварительной информации, мужчина намеревался доставить пострадавшую девочку к ее родителям.

Ранее жители Обнинска рассказывали о малолетних таджиках, изнасиловавших четырехлетнюю девочку. По словам людей, 9-летний мальчик рассказывал другим детям, что изнасилует их матерей, утверждая, что так нужно поступать со всеми русскими женщинами. А однажды в школе он якобы затащил в туалет первоклассницу и стянул с нее трусы.

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