Захарова: Псаки покинула «Титаник», взвалив грязную работу на мигрантку Захарова: представители преcтупного американского режима загнаны в угол

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки вовремя покинула утопающий «Титаник», когда взвалила всю грязную работу на свою последовательницу-мигрантку, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она написала в своем Telegram-канале, что так всегда поступали «белые люди» на Западе, сначала творя беззаконие, а потом пытаясь переложить всю ответственность на других людей.

Псаки вовремя покинула этот «Титаник», заставив делать грязную работу свою последовательницу-мигрантку. Так западный «белый человек» всегда поступал с теми, кого порабощал: сначала творя беззаконие, потом переваливая ответственность на других. Помните, спасательные шлюпки в целях экономии на «Титанике» были только для пассажиров верхних палуб, — написала дипломат.

По словам Захаровой, пресс-секретарю Белого дома все время приходилось лгать, и на фоне этой лжи загонялись в угол представители американского режима, которые занимаются дестабилизацией обстановки во всем мире, чтобы вернуть себе утраченные былые позиции.

Захарова отметила, что резкий рост цен на бензин в США стал результатом санкций, которые вводились западными странами. По ее словам, к продовольственному кризису в Соединенных Штатах привела пандемия и односторонние рестрикции Вашингтона.

Ранее представитель МИД РФ оценила решение президента Финляндии Саули Ниинисте, одобрившего строительство заграждений на границе с Россией на законодательном уровне. Дипломат поинтересовалась у финского лидера, из какого материала местные власти будут возводить приграничные заграждения.