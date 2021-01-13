За Капитолий ответят: Байден обвинил Трампа в подстрекательстве

Избранный президент США Джо Байден заявил, что действующий хозяин Белого дома Дональд Трамп подстрекал нападавших на Капитолий. Своё заявление демократ сделал после решения об импичменте Трампу.
Преступное нападение было спланировано и координировалось. Его совершили политические экстремисты и внутренние террористы, которых подстрекал к насилию президент Трамп, — цитирует Байдена РИА Новости.
Избранный президент считает, что беспорядки, случившиеся неделю назад в Капитолии, были «вооружённым восстанием» против США, поэтому виновных надлежит привлечь к ответственности.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Дональд Трамп после вынесенного ему палатой представителей импичмента выпустил видеообращение, записанное в Белом доме. Он никак не прокомментировал решение конгрессменов. В своей речи политик снова осудил насилие и призвал американцев к примирению, «преодолев страсти момента».