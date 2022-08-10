WSJ: вертолёты Литвы «следят» за поездами России WSJ: страх за Сувалкский коридор заставил Литву «следить» за поездами России

Фото: Ilya Galakhov/Russian Look/Global Look Press

Вертолёты Литвы сопровождают большинство российских поездов, следующих в Калининградскую область. Данная мера вызвана «опасениями» за Сувалкский коридор, заявил обозреватель Дэниел Майклз в статье, опубликованной Wall Street Journal.

В публикации отмечается, что в сравнении с 2020 годом литовские пограничники увеличили количество патрульных вылетов в четыре раза.

Многие российские поезда сопровождают литовские вертолёты, чтобы убедиться, что те не остановятся, и с них не станут ничего не сгружать или загружать, — написал журналист.

Майклз считает, что в НАТО обеспокоены будущим польско-литовского пограничного региона, который находится между Калининградской областью и Белоруссией. Тревожные настроения отпугивают туристов, это негативно сказывается на бизнесе поляков в Сувалках.

Мэр города Чеслав Ренкевич рассказал [президенту Польши] Анджею Дуде, что местным компаниям, занимающимся производством пиломатериалов, мебели и прочего, вскоре может потребоваться господдержка, — отмечает автор публикации.

Он добавил, что бывший заместитель мэра Сувалок Ева Сидорек при этом говорит, что в других районах Польши думают, будто в Сувалкском коридоре «уже идут бои».

Ранее стало известно, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил: республика не видит угрозы агрессии со стороны России, поскольку находится под защитой НАТО. Он считает, что Москва не осмелится «поднять руку» на Альянс. Тем не менее политик выразил обеспокоенность по вопросу так называемого Сувалкского коридора. По словам Моравецкого, военные стратеги считают этот участок критическим.