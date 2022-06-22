В Польше оценили возможность агрессии со стороны России Моравецкий убежден, что Россия «не поднимет руку» на НАТО

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Польша не видит угрозы агрессии со стороны России, поскольку находится под защитой НАТО, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. Он считает, что Москва не осмелится «поднять руку» на Альянс, передает РИА Новости.

Польша является членом самого мощного военного союза в истории мира (НАТО. — NEWS.ru). Я не думаю, что Россия отважится поднять руку на самый сильный союз, — сказал Моравецкий.

Тем не менее политик выразил обеспокоенность по вопросу так называемого Сувалкского коридора — территории протяженностью 100 километров в районе города Сувалки на северо-востоке Польши, граничащего с Белоруссией и Калининградской областью. По словам Моравецкого, военные стратеги считают этот участок критическим.

Эта точка берется под особенное внимание как в планах НАТО, так и в наших внутренних военных планах. Поэтому там наше военное присутствие, присутствие наших военных частей очень сильное. Там также, недалеко от Сувалкского коридора, стоят международные силы НАТО, так что наша безопасность соответствующая и адекватная, — подчеркнул Моравецкий.

Ранее политолог Андрей Суздальцев сообщил, что Польша может готовиться к возможной войне с Россией. По его словам, Варшава серьезно укрепляет свои вооруженные силы, однако это необходимо не для нападения на Западную Украину.