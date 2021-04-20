WSJ: США подготовили план военной помощи Украине на случай нападения России

Власти США разработали варианты предоставления Украине военной помощи в случае нападения на неё России. Об этом
По информации издания, администрация президента Джо Байдена планирует помочь Украине, предоставив ей противотанковые, противокорабельные и зенитные системы. Также Белый дом не исключает введения в отношении Москвы дополнительных экономических санкций.
О помощи Киеву администрация Байдена заговорила на фоне появления сведений, что Россия наращивает военное присутствие у границ Украины.
Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что США не вполне понимают намерения Москвы в связи с перемещениями военных на границе с Украиной. По его словам, Россия должна более чётко обозначить свои действия. Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс проинформировал, что Соединённые Штаты попросили Россию разъяснить ситуацию.
В свою очередь Москва заверила, что никакой угрозы подобные действия не несут, а российские силы свободно перемещаются на своей территории по тем направлениям, по которым считают нужным.
Отношения РФ и Украины ухудшились на фоне ситуации в Донбассе и вокруг Крыма. Полуостров вошёл в состав РФ после референдума в 2014-м. Официальный Киев и Запад неоднократно обвиняли Москву в якобы вмешательстве во внутреннюю политику Украины. В Кремле отвергали все подобные подозрения, заявляя, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта и что она заинтересована в преодолении Киевом кризиса. Россия часто обращала внимание на то, что руководство Украины игнорирует минские договорённости по Донбассу.