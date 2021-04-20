WSJ: США подготовили план военной помощи Украине на случай нападения России

https://static.news.ru/photo/efb1fecc-a1f4-11eb-8466-96000091f725_660.jpg Фото: US Army/Flickr.com

Власти США разработали варианты предоставления Украине военной помощи в случае нападения на неё России. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, администрация президента Джо Байдена планирует помочь Украине, предоставив ей противотанковые, противокорабельные и зенитные системы. Также Белый дом не исключает введения в отношении Москвы дополнительных экономических санкций.

О помощи Киеву администрация Байдена заговорила на фоне появления сведений, что Россия наращивает военное присутствие у границ Украины.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что США не вполне понимают намерения Москвы в связи с перемещениями военных на границе с Украиной. По его словам, Россия должна более чётко обозначить свои действия. Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс проинформировал, что Соединённые Штаты попросили Россию разъяснить ситуацию.

В свою очередь Москва заверила, что никакой угрозы подобные действия не несут, а российские силы свободно перемещаются на своей территории по тем направлениям, по которым считают нужным.

Отношения РФ и Украины ухудшились на фоне ситуации в Донбассе и вокруг Крыма. Полуостров вошёл в состав РФ после референдума в 2014-м. Официальный Киев и Запад неоднократно обвиняли Москву в якобы вмешательстве во внутреннюю политику Украины. В Кремле отвергали все подобные подозрения, заявляя, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта и что она заинтересована в преодолении Киевом кризиса. Россия часто обращала внимание на то, что руководство Украины игнорирует минские договорённости по Донбассу.