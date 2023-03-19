Трамп обвинил Сороса в финансовой помощи окружной прокуратуре Трамп: Сорос финансирует коррумпированную окружную прокуратуру Манхэттена

Фото: IMAGO/Ron Sachs/CNP/MediaPunc/Global Look Press

Дональд Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что главу окружной прокуратуры Манхэттена финансирует американский миллиардер Джордж Сорос. Об этом он написал заглавными буквами в своей соцсети Truth Social.

Глава «коррумпированной и крайне политизированной окружной прокуратуры» Манхэттена финансируется Джорджом Соросом, — говорится в его сообщении.

Деятельность американского финансиста и инвестора Сороса, который также занимается политикой, имеет неоднозначную оценку. О нем часто говорят как о финансовом спекулянте, а его фонды обвинялись даже в организации смены власти в некоторых странах.

Трамп ранее заявил, что ожидает задержания 21 марта, он рассчитывает на помощь сторонников, которых призвал организовать протесты.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Дональда Трампа могут арестовать из-за его высказываний против разжигания глобальной войны. В случае ареста политика, страна должна подняться на восстание, подчеркнул Филиппо.