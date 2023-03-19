Во Франции объяснили, почему на самом деле Трампу грозит арест Французский политик Филиппо: Трампу грозит арест за его антивоенные высказывания

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Дональд Трамп

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что бывшего президента США Дональда Трампа могут арестовать из-за его высказываний против разжигания глобальной войны. В случае ареста политика, страна должна подняться на восстание, подчеркнул Филиппо в Twitter.

Трамп объявил, что его могут арестовать. Настоящая причина — он тот, кто может уничтожить глобализм, он противостоит развязыванию третьей мировой войны. Американцы должны противостоять этому аресту и поднять восстание, если это произойдет, — считает бывший европарламентарий.

Трамп 18 марта предупредил, что ожидает задержания уже 21 марта. Он обратился к сторонникам выйти в этом случае на протесты. Экс-президент пояснил, что его намерены задержать из-за старых обвинений, которые давно и «полностью развенчаны».

Ранее сообщалось, что американский бизнесмен Илон Маск спрогнозировал победу Дональда Трампа на выборах президента США в 2024 году в случае, если республиканца арестуют. Маск написал, что если экс-хозяин Белого дома действительно будет задержан, это обеспечит ему «сокрушительную победу» на выборах.