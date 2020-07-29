Власти США обдумывают меры против TikTok

Президент США Дональд Трамп сообщил, что власти страны изучают возможные репрессивные меры в отношении китайской соцсети TikTok.
Отвечая на вопрос журналистов о возможной связи социальной сети с властями КНР, Трамп подтвердил, что эта тема изучается,
Министр финансов Соединённых Штатов Стивен Мнучин пообещал представить Трампу предложения ведомства по возможным мерам реагирования на китайские манипуляции с соцсетью в ближайшее время.
Комитет по иностранным инвестициям проверяет TikTok. На этой неделе мы представим рекомендации президенту, — заявил Мнучин.
Ранее предвыборный штаб Трампа обвинил разработчиков и администрацию TikTok в слежке за американскими гражданами. Представители президента заявили, что соцсеть поймали с поличным на отслеживании данных в буфере обмена в смартфоне. Глава Госдепартамента Майк Помпео допустил, что TikTok запретят вместе с другими китайскими соцсетями, так как они могут передавать приватную информацию властям КНР.
Ранее один из крупнейших американских банков Wells Fargo потребовал от нескольких своих сотрудников удалить с корпоративных телефонов TikTok, передавал NEWS.ru.
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