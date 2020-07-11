Банк Wells Fargo попросил своих сотрудников удалить с телефонов TikTok

https://static.news.ru/photo/76e12cac-c35b-11ea-be34-fa163e074e61_660.jpg Фото: Satyajit Shaw/Global Look Press

Один из крупнейших американских банков Wells Fargo потребовал от нескольких своих сотрудников удалить с корпоративных телефонов китайское приложение TikTok.

<…> в связи с беспокойством по поводу защиты личной информации и контроля и мер по безопасности TikTok, а также потому, что корпоративные устройства должны использоваться только для работы, мы дали указания этим сотрудникам удалить приложение с устройств, — передаёт Bloomberg слова официального представителя банка.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединённые Штаты рассматривают возможность запретить работу китайского приложения TikTok на территории страны.

Также правительство Индии из-за угрозы безопасности решило заблокировать 59 китайских приложений, в число которых попал TikTok.

TikTok принадлежит китайской компании ByteDance. Приложение входит в список самых быстрорастущих на мобильном рынке. Доход TikTok в 2019 году составил $3 млрд. При этом количество активных пользователей сервиса перевалило за 800 млн человек, что сделало TikTok шестой по популярности социальной сетью в мире. Около 70% аудитории сервиса — молодые люди в возрасте от 13 до 24 лет.

В начале июня 2020 года стало известно о том, что Европейский комитет по защите данных инициировал проверку TikTok на предмет незаконного сбора личных данных пользователей. Основанием для проверки стало обращение одного из депутатов Европарламента

Кроме того, соцсеть запрещена для использования сотрудникам Госдепартамента и Министерства внутренней безопасности США, а также служащим американских вооружённых сил. Причиной этого стали опасения американских властей в шпионаже со стороны сервиса.

При этом ряд американских общественных организаций пожаловались в Федеральную комиссию по торговле на TikTok, обвиняя её в отказе удалить все видеоматериалы с детьми младше 13 лет, писал NEWS.ru.