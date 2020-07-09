Верховный суд США поддержал передачу деклараций Трампа суду Нью-Йорка

https://static.news.ru/photo/a239c0a6-c20e-11ea-89d2-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Anna Moneymaker/Global Look Press

Верховный суд США поддержал решение о передаче различных финансовых документов президента США Дональда Трампа суду Нью-Йорка.

Я согласен с тем, что дело должно быть направлено в окружной суд для дальнейшего рассмотрения, где президент может представить конституционные и юридические возражения большому жюри штата, — заявил один из судей Бретт Кавано.

Решение поддержали семь судей, против высказались двое судей.

Судья Сэмюэль Алито считает, что решение суда грозит подрывом функционирования института президентства. Он подчеркнул, что никогда в истории местный прокурор не запрашивал финансовые документы действующего главы государства.

Обнародование финансовых документов Трампа, среди которых налоговые декларации, было принято в рамках расследования дела о выплатах двум женщинам. Они заявили, что имели связь с главой Белого дома.

Суды нижестоящих инстанций постановили, что финансовые институты должны предоставить властям Нью-Йорка информацию по финансам Трампа. Фирмы и банки были готовы выдать запрошенные документы, но решения суда были последовательно обжалованы юристами Белого дома.

Трамп назвал политическим решение о доступе к его налоговым декларациям.

Верховный суд вернул дело в суд нижней инстанции, прения продолжатся. Всё это — политическое преследование. Это нечестно по отношению к президенту или администрации, — отметил глава Белого дома.

The Supreme Court sends case back to Lower Court, arguments to continue. This is all a political prosecution. I won the Mueller Witch Hunt, and others, and now I have to keep fighting in a politically corrupt New York. Not fair to this Presidency or Administration! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 9, 2020

Ранее демократы в конгрессе, а также ряд нью-йоркских чиновников потребовали выдать документы Deutsche Bank и Capital One, которые касаются Трампа его семьи. Суд Нью-Йорка и апелляционный суд подтвердили законность этих требований, но Верховный суд страны в четверг отказал в передаче документов демократам.

Опубликованные данные могли бы пролить свет на размеры состояния Трампа и его долги, которые были у него в период предпринимательской деятельности, сообщает РИА Новости.

NEWS.ru писал, что президент РФ Владимир Путин поздравил Трампа с Днём независимости США.