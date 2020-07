Верховный суд США поддержал передачу деклараций Трампа суду Нью-Йорка

Решение поддержали семь судей, против высказались двое судей.

Судья Сэмюэль Алито считает, что решение суда грозит подрывом функционирования института президентства. Он подчеркнул, что никогда в истории местный прокурор не запрашивал финансовые документы действующего главы государства.

Обнародование финансовых документов Трампа, среди которых налоговые декларации, было принято в рамках расследования дела о выплатах двум женщинам. Они заявили, что имели связь с главой Белого дома.

Суды нижестоящих инстанций постановили, что финансовые институты должны предоставить властям Нью-Йорка информацию по финансам Трампа. Фирмы и банки были готовы выдать запрошенные документы, но решения суда были последовательно обжалованы юристами Белого дома.

Трамп назвал политическим решение о доступе к его налоговым декларациям.

The Supreme Court sends case back to Lower Court, arguments to continue. This is all a political prosecution. I won the Mueller Witch Hunt, and others, and now I have to keep fighting in a politically corrupt New York. Not fair to this Presidency or Administration!