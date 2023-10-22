В США жестоко убили женщину-раввина CNN: в Детройте жестоко убили лидера еврейской общины Саманту Уолл

Фото: Uli Deck/dpa/Global Look Press

Религиозного лидера еврейской общины американского города Детройта, раввина Саманту Уолл жестоко убили неизвестные 21 октября по не установленным пока мотивам, сообщил телеканал CNN со ссылкой на местные власти и информацию синагоги. Женщину нашли мертвой с многочисленными ножевыми ранениями, кровавый след тянулся к ее дому.

Полиция предполагает, что преступление было совершено в здании. Дело передано в отдел расследования убийств.

По данным полиции, председатель правления синагоги Детройта была найдена мертвой в субботу утром с множественными ножевыми ранениями возле своего дома, — отмечается в сообщении телеканала.

Уолл, которой было 40 лет, возглавляла наблюдательный совет одной из синагог Детройта. Она занималась налаживанием связей между еврейской и мусульманской общинами, работала в аппарате конгрессвумен от Демократической партии Элиссы Слоткин.

Ранее стало известно, что злоумышленники сорвали и сожгли израильский флаг перед городской администрацией в Ахене на западе Германии. Член городского регионального совета Тим Грюттемайер осудил инцидент. По его словам, руководство Ахена знает об антисемитских настроениях в некоторых районах города и давно ведет кампанию по борьбе с этим явлением.