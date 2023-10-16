Флаг Израиля сожгли перед зданием городской администрации в ФРГ

Фото: Heiko Rebsch/dpa/Global Look Press

Злоумышленники сорвали и сожгли израильский флаг перед городской администрацией в Ахене на западе Германии, сообщает газета Aachener Zeitung. Сотрудники, работающие в здании, обнаружили сожженный флаг рано утром, после чего передали эту информацию в правоохранительные органы.

Член городского регионального совета Тим Грюттемайер осудил инцидент. По его словам, руководство Ахена знает об антисемитских настроениях в некоторых районах города и давно ведет компанию по борьбе с этим явлением.

Мы твердо стоим на стороне Израиля. Мы знаем, что антисемитизм существует и в районе города Ахен, и уже давно ведем против него кампанию. Такой масштаб ненависти вызывает шок, особенно, когда перед нашим домом в центре Ахена сжигается флаг, — сказал Грюттемайер.

В Берлине 7 октября полицейские задержали 40 участников несогласованной антиизраильской акции. Всего на нее пришли 65 человек. Отдельные участники отметились лозунгами антисемитского содержания. Канцлер Германии Олаф Шольц уже высказался против любых акций, направленных на поддержку палестинского движения ХАМАС.

Ранее участники антиизраильской акции в Лондоне водрузили флаг Палестины на конную статую короля Карла I, созданную в 1638 году. Очевидцы опубликовали кадры с места событий. На них можно заметить, что протестующие обмотали бронзовую голову монарха арафаткой.