Женщина постирала лотерейный билет на 2 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/13599b6e-b4ba-11eb-b141-96000091f725_660.jpg Фото: Luis Lima Jr/Global Look Press

Жительница США по ошибке уничтожила лотерейный билет на сумму 2 млрд рублей ($26 млн). Она положила его вместе с бельём в стиральную машину, сообщает сайт KTLA.

Управляющий заправкой в городе Норуолк штата Калифорния по имени Фрэнк предложил женщине рассказать журналистам о произошедшем, но она отказалась. Работники заправки передали видеозапись, на которой видно, как американка покупает билет, в штаб-квартиру лотереи, но по правилам этого недостаточно. Чтобы получить денежные средства, следует показать фотографию или копию лицевой и обратной стороны потерянного билета. В противном случае единовременная выплата в $19,7 млн будет использована для благоустройства государственных школ Калифорнии.

Ранее сообщалось, что житель Твери три месяца игнорирует выигрыш в 335 млн рублей в гослотерею. Билет был куплен за 200 рублей. Теперь у россиянина осталось чуть более 100 дней, чтобы забрать свой выигрыш. В противном случае срок его получения будет продлён ещё на три года, после чего 335 млн рублей будут обращены в бюджет государства.