В США заявили о продвижении Дерипаской интересов России за рубежом

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Комитет сената США заявил о вероятном продвижении российских интересов за рубежом Олегом Дерипаской. По мнению ведомства, его координируют власти России.

Комитет установил, что Дерипаска проводит операции по оказанию влияния, зачастую в странах, где у него есть значительные экономические интересы. Российские власти координируются с ним и направляют Дерипаску во многих его операциях влияния, — цитирует сообщение РИА Новости.

Однако конкретных доказательств в комитете не предоставили. В своем докладе сотрудники ведомства отметили, что Дерипаска при помощи Дональда Трампа и Пола Манафорта в 2004-2009 годах проводил многомиллионную компанию в целом ряде стран. Сотрудничество началось с работы на Украине.

Пророссийские украинские олигархи с глубокими экономическими связями с Россией тоже платили Манафорту десятки миллионов долларов и сформировали прочные связи с Манафортом независимо от Дерипаски, — говорится в тексте документа.

В апреле 2018 года бизнесмена внесли в «чёрный список» США. Согласно правилам, активы фигурантов документа блокируются, а бизнес с ними запрещается.

Ранее NEWS.ru писал, что Дерипаска назвал новую ставку ЦБ «первой подножкой правительству Мишустина». Так он прокомментировал прокомментировал решение Центрального банка России.