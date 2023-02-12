В США закрыли небо над штатом Монтана Авиарегулятор США закрыл небо в штате Монтана для поддержки операций Пентагона

Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

В американском штате Монтана закрыли часть воздушного пространства, граничащего с Канадой. Такое распоряжение отдало Федеральное управление гражданской авиации США (FAA). Это было сделано для поддержки операции Пентагона, сообщается в заявлении авиарегулятора.

FAA закрыло часть воздушного пространства для поддержки операций Министерства обороны. За более подробной информацией просим обращаться в Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), — говорится в сообщении.

При этом в FAA не стали уточнять, о каких именно операциях идет речь.

Информация о закрытом небе была опубликована после того, как стало известно о сбитом над Канадой неопознанном объекте.

Ранее сообщалось, что представители NORAD отслеживали неопознанный воздушный объект, который перемещается в небе над Северной Канадой. Детали и происхождение объекта оставались неизвестными.

Чуть позже премьер-министр страны Джастин Трюдо сообщил, что канадские и американские военные самолеты сбили неопознанный объект в небе над северо-западной частью страны.

Министр национальной обороны Канады Анита Ананд рассказала, что неопознанный объект представлял потенциальную угрозу для воздушных судов гражданской авиации.