В Чикаго 33-летняя учительница Сара Дамян совратила 14-летнего школьника, сперва накачав его наркотиками.
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Полиции об этом сообщила подруга преподавательницы. Оказалось, что женщина рассказывала друзьям, что встречается с подростком, а ему самому признавалась в любви и предлагала отношения. На данный момент учительница уволена.
Ранее NEWS.ru писал о том, что стало известно об увольнении директора астраханской школы, где учительницу заподозрили в интимной связи с учеником девятого класса. Как сообщили в администрации города, она ушла по собственному желанию.
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