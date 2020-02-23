https://static.news.ru/photo/554d5c18-565b-11ea-9b73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

В Чикаго 33-летняя учительница Сара Дамян совратила 14-летнего школьника, сперва накачав его наркотиками.

Об этом сообщает издание ABC 7. По его данным, в 2019 году учительница пригласила ученика к себе домой. Там она дала ему мармелад с каннабисом, после чего занялась с ним сексом.

Полиции об этом сообщила подруга преподавательницы. Оказалось, что женщина рассказывала друзьям, что встречается с подростком, а ему самому признавалась в любви и предлагала отношения. На данный момент учительница уволена.

Ранее NEWS.ru писал о том, что стало известно об увольнении директора астраханской школы, где учительницу заподозрили в интимной связи с учеником девятого класса. Как сообщили в администрации города, она ушла по собственному желанию.