В США у вакцинированной матери родился ребёнок с антителами

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В США зафиксирован первый в мире случай, когда у матери, которая во время беременности получила первую дозу вакцины от коронавируса, родился ребёнок с антителами к COVID-19. Медсестра из округа Палм-Бич получила первую дозу вакцины Moderna, когда была на 36-й неделе беременности.

Мы проверили пуповину, чтобы посмотреть, передаются ли антитела от матери ребёнку, что происходит в случае с другими вакцинами, которые вводятся во время беременности, — рассказал телеканалу WPBF педиатр Пол Гилберт.

Медики констатировали, что у женщины, которая ранее не болела коронавирусом, родилась «здоровая, доношенная» девочка. Однако им предстоит ещё проверить «безопасность и эффективность» вакцинации от COVID-19 во время беременности.

Педиатры ожидают, что в ближайшие месяцы будут рождаться тысячи младенцев у матерей, прошедших вакцинацию. При этом они не исключают, что эти дети всё-таки могут быть подвержены риску заражения коронавирусом.

Как писал NEWS.ru, власти Соединённых Штатов Америки намерены поддержать идею Национальной футбольной лиги (НФЛ) США отдать все спортивные арены чемпионата для проведения вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции, заявил президент США Джо Байден. Гражданам вводят препарат уже на семи стадионах НФЛ из 30. Политик напомнил о необходимости нарастить темпы вакцинации в США. По словам директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, коллективный иммунитет появится в стране после вакцинации 75% жителей. При нынешних мощностях процесс займёт около года.