В США сравнили стоимость мемуаров Байдена и Обамы WSJ: мемуары Байдена оказались в шесть раз дешевле книги Обамы

Стоимость мемуаров бывшего американского лидера Джо Байдена оказалась в шесть раз меньше, чем мемуаров его предшественника Барака Обамы, передает The Wall Street Journal. По информации журналистов, он продал свою книгу издательству Hachette Book Group за $10 млн (784 млн рублей), тогда как сумма контракта с Обамой составила $60 млн (4,7 млрд рублей).

Написанная Байденом книга охватывает события периода его президентства, говорится в материале. Информации о дате выхода мемуаров бывшего президента США в настоящий момент нет. Журналисты предположили, что сроки завершения работы зависят от состояния здоровья экс-лидера, так как сейчас он лечится от онкологического заболевания.

Ранее Байден рассказал журналистам об использовании им специализированного автоматического устройства для подписания указов о помиловании из-за их большого количества. Тем не менее, подчеркнул он, каждое подобное решение одобрялось им лично. Использование этого приспособления полностью законно, отметил экс-президент США. Его применяли и другие главы Белого дома, добавил он.