В США сообщили, сколько человек умерло после вакцинации от коронавируса

https://static.news.ru/photo/6d0781d4-589a-11eb-8eaf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wesley Farnsworth/Keystone Press Agency

В США раскрыта статистика по гражданам, скончавшимся после прохождения вакцинации от коронавирусной инфекции препаратами фармакологических компаний Pfizer/BioNTech и Moderna. Оказалось, что среди тех, кто получал прививки, выявлено 55 летальных исходов.

Уточняется, что речь идёт о пожилых людях. Однако, помимо смертей, 96 человек столкнулись с осложнениями, опасными для жизни. 24 жителя страны сообщили об утрате трудоспособности, а 225 человек пришлось госпитализировать. Кроме того, свыше 1,3 самостоятельно обратились за неотложной помощью.

Национальный центр иммунизации и респираторных заболеваний США уверждает, что вакцины абсолютно безопасны — такое заявление сделала директор центра Нэнси Мессонье. Однако ситуация волнует общественность. В частности, привлекла внимание смерть 56-летнего медработника Грегори Майкла в Майами. Он был вакцинирован 18 декабря, а умер через 16 дней.

Многие поспешили связать его смерть с прививкой. Однако Pfizer заявила, что причиной смерти стала тромбоцитопения — заболевание, которое снижает способность организма свёртывать кровь и останавливать внутренние кровотечения. Жена Майкла убеждена, что её муж погиб именно из-за прививки.

Он был сторонником вакцинации, поэтому сделал прививку. Но я считаю, что люди имеют право знать о возможных побочных эффектах, что вакцина хороша не для всех. В данном случае была загублена жизнь, разрушена идеальная семья, и это касаетсся многих людей. Не позволяйте его смерти оказаться напрасной, спасите больше жизней, распространив эту информацию, — цитирует женщину The Epoch Times.

Ранее NEWS.ru писал, что в Бельгии мужчина, получивший прививку от COVID-19, скончался спустя пять дней после вакцинации. А 14 января появилась информация о том, что в Норвегии после вакцинации скончались 23 человека. В стране использовали тот же препарат Pfizer и BioNTech.