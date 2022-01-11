В США сообщили о наблюдении за российским кораблем у Гавайев

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Представитель Индо-Тихоокеанского командования Вооружённых сил США майор Роб Мартинс заявил о том, что американскими военными ведётся наблюдение за находящимся неподалёку от берегов Гавайев в Тихом океане кораблём РФ, пишет местное издание Honolulu Star-Advertiser.

Индо-Тихоокеанское командование Вооружённых сил США следит за российским кораблём, осуществляющим деятельность в международных водах недалеко от Гавайев, — цитирует издание заявление Мартинса.

Представитель флота также отметил, что в рамках ежедневных операций командованием внимательно отслеживаются все находящиеся суда в Индо-Тихоокеанском районе, достигается это при помощи патрульной авиации и надводных судов.

Российский корабль находится недалеко от исключительной экономической зоны Гавайев как минимум с пятницы, в связи с этим американское командование отслеживает его перемещения, отмечает издание.

Ранее Boeing RC-135W Rivet Joint Королевских ВВС Великобритании вошёл в воздушное пространство Чёрного моря, приблизившись к границе территориальных вод России к югу от Крыма.

В конце 2021 года российскими радиолокационными станциями был обнаружен 41 иностранный летательный аппарат, проводящий воздушную разведку вдоль границ РФ. Также периодически происходили заходы военных судов США в акваторию Чёрного моря.