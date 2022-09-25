В США сообщили, что пуск ракеты КНДР не представлял угрозы Пентагон оценил пуск ракеты КНДР как не представляющий опасности

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Индо-Тихоокеанское командование ВС США заявило, что пуск баллистической ракеты КНДР не представлял непосредственной угрозы США и их союзникам. Однако, это свидетельствует о «дестабилизирующем воздействии» военной программы Пхеньяна, приводит выдержки из заявления ТАСС.

Ведомство сообщило, что оно проинформировано о пуске баллистической ракеты Северной Кореей и проводит по этому поводу консультации с союзниками и партнерами.

Хотя, согласно нашим оценкам, этот [запуск] не представляет непосредственной угрозы для военнослужащих, территории США и наших союзников, он подчеркивает дестабилизирующее воздействие противоправных программ КНДР по разработке оружия массового уничтожения и баллистических ракет, — говорится в заявлении.

Командование вновь подтвердило непоколебимость обязательств США по защите Японии и Республики Корея.

Ранее сообщалось, что Северная Корея запустила неустановленную баллистическую ракету в сторону Японского моря. Накануне военные Южной Кореи сообщили о некоторой активности КНДР в районе порта Синпхо на востоке Корейского полуострова, что указывало на возможную подготовку к запуску баллистической ракеты.