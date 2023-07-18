В США шокированы потерями БМП Bradley на Украине MWM: Россия при помощи авиации легко уничтожает убийцу танков БМП Bradley на Украине

Фото: Sgt. John Schoebel/Keystone Press Agency.Global Look Press

Американские боевые машины Bradley, называемые «убийцами танков», оказались легкой мишенью для российской армии, пишет журнал Military Watch. Отмечается, что российские боевые вертолеты наносят особенно большой урон бронетехнике, поставленной странами НАТО.

В ходе долгожданного наступления <…> украинские войска пока не добились значительных успехов и понесли огромные потери, что сильно подпортило репутацию многих ключевых систем вооружения, включая Bradley, — говорится в статье.

На Западе считается, что Bradley облaдает огромными возможностями борьбы с танками, благодаря использованию противотанкoвых ракет и интеграции снарядов с обедненным ураном и повышенной прoбивной способностью. США передали ВСУ более сотни таких БМП, нo, как утверждают многочисленные источники, по крайнeй мере треть из них уже уничтожена, повреждена или брошенa.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что российские военные за время украинского контрнаступления уничтожили свыше 1,2 тысячи единиц бронетехники противника, в том числе 17 танков Leopard и 12 БМП Bradley производства США.