В США рассказали о планах на каналы коммуникации с Москвой Пентагон: Вашингтон отставляет открытыми каналы коммуникации с Москвой

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Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США не будут закрывать каналы коммуникации с Россией и приветствуют их наличие. Вашингтон также не станет ничего менять в плане готовности своих ядерных сил из-за приостановки Москвой участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), подчеркнула она на брифинге, сообщает РИА Новости.

Мы не закрываем никаких каналов коммуникации с Россией, мы приветствуем коммуникации, и мы продолжаем поддерживать эти каналы связи, — сказала Сингх.

Представитель Пентагона добавила, что в контексте российской спецоперации «ничего не произойдет с Украиной без Украины».

Ранее президент США Джо Байден выразил сожаление по поводу решения России приостановить участие в ДСНВ. Американский лидер назвал этот шаг «большой ошибкой», сообщил в своем Twitter журналист телеканала CBS из пресс-пула Эд О’Кифи.