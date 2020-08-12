В США пообещали помогать белорусской демократии

https://static.news.ru/photo/7b890484-dc95-11ea-8404-fa163e074e61_660.jpg Майк Помпео Фото: Jim LoScalzo/Consolidated News Photos/Global Look Press

Государственный секретарь Соединённых Штатов Майк Помпео прокомментировал протесты в Белоруссии. Он заявил, что Вашингтон будет делать всё, чтобы способствовать установлению демократии на территории государства.

По его словам, у США есть большие опасения за судьбу страны, передаёт ТАСС. Он отметил, что выборы президента, которые прошли в Белоруссии, не были справедливыми.

Белорусы находятся в нашем сердце. Мы наблюдали за протестами и требовали [от белорусских властей], чтобы демонстранты были защищены от нападений силовиков. Мы продолжим это требовать и дальше, — сказал он на пресс-конференции в Праге.

Политик отметил, что Вашингтон продолжит поддерживать демократические силы Белоруссии.

Ранее NEWS.ru писал, что за минувшие 24 часа правоохранительные органы Белоруссии задержали более одной тысячи человек за участие в протестах. Общее число задержанных за три дня превысило шесть тысяч.

Протесты в Белоруссии начались вечером 9 августа, когда было объявлено о победе на выборах действующего президента Александра Лукашенко. В ходе разгона манифестантов белорусские силовики применяли спецсредства — дубинки, резиновые пули, светошумовые гранаты. Главная соперница Лукашенко Светлана Тихановская выехала из страны, в настоящий момент она находится в Литве.