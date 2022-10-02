В США пообещали поддерживать Киев вне зависимости от развития конфликта Глава Пентагона Остин: США будут поддерживать Киев вне зависимости от хода развития конфликта на Украине

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США продолжат оказывать поддержку Киеву вне зависимости от того, как будет развиваться конфликт на территории Украины, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. В интервью телеканалу CNN руководитель Минобороны США отметил, что в Белом доме наблюдают «некоторую смену динамики на поле боя». При этом Остин отказался строить прогнозы относительно того, как будет протекать конфликт.

Вне зависимости от того, как это будет развиваться, мы продолжим оказывать Украине поддержку так долго, как это будет требоваться. <...> Их желание сражаться объединило все международное сообщество в порыве предоставить помощь в сфере безопасности, чтобы они могли продолжить, — заявил Остин.

Ранее стало известно, что Украина может остаться без финансовой помощи со стороны Вашингтона после ноябрьских выборов в США. В Соединенных Штатах растет поддержка кандидатов-республиканцев, которые высказываются против выделения дополнительной помощи Киеву, так как необходимо решать внутренние проблемы.

Бывший офицер армии США Дэвид Пайн сообщил, что в настоящее время у Запада остался только один способ предотвратить поражение Киева на фронте в ближайшие несколько месяцев и не допустить ядерной войны с Россией. По его мнению, единственный вариант «спасти» Украину — американский президент Джо Байден должен вернуться к дипломатии.