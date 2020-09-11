В США подтвердили, что отправят посла в Белоруссию

Первый заместитель государственного секретаря Соединённых Штатов Стивен Бигэн заявил, что Вашингтон не станет отказываться от отправки своего посла в Минск, несмотря на критику этого решения.
Он отметил, что президент Дональд Трамп остановился на кандидатуре Джули Фишер и теперь она проходит утверждение в Сенате Конгресса,
Мы считаем, что США очень важно иметь представителя в Белоруссии, способного излагать американскую политику и твердо представлять ценности и интересы, которые, на наш взгляд, должны учитываться в наших отношениях с Белоруссией, — подчеркнул он.
Он отметил, что с большим удовольствием обратил внимание на посещение послов европейских стран квартиры члена Координационного совета оппозиции Светланы Алексиевич для её защиты от задержания.
Я с большим нетерпением жду того, что посол США будет стоять плечом к плечу с ее коллегами в Белоруссии в защиту белорусского народа, — заключил он.
Как писал NEWS.ru, 10 сентября дипломаты европейских стран второй день подряд дежурили в квартире писательницы Светланы Алексиевич, которая осталась единственным членом Координационного совета оппозиции Белоруссии на свободе и не за границей. Они хотели защитить её от задержания белорусскими силовиками.
9 сентября Алексиевич связалась с журналистами и попросила приехать к ней домой, «потому что ей звонят с неизвестных номеров и звонят в квартиру». В настоящее время она остаётся единственным членом президиума КС белорусской оппозиции, который сейчас находится на свободе. Она также входит в состав оппозиционного органа, однако не принимала в его работе активного участия по состоянию здоровья. Накануне в Белоруссии была задержана член президиума КС Мария Колесникова. Двое других членов, Антон Родненков и Иван Кравцов, были отправлены через границу на Украину. Также был задержан Максим Знак.
В Белоруссии уже месяц продолжаются акции протеста после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Выборы также не признали страны — члены ЕС. Оппозиция сформировала Координационный совет, который должен вести переговоры с действующей властью. После этого МВД страны возбудило дело о попытке захвата власти.
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