Европейские послы дежурят в квартире Алексиевич для защиты от задержания

https://static.news.ru/photo/e9490180-f398-11ea-adcd-fa163e074e61_660.jpg Фото: pen-centre.by

Дипломаты европейских стран второй день подряд дежурят в квартире писательницы Светланы Алексиевич, которая осталась единственным членом Координационного совета оппозиции Белоруссии на свободе и не за границей. Они хотят защитить её от задержания белорусскими силовиками.

У неё дома собрались послы Евросоюза, Чехии, Болгарии, Австрии, Эстонии, Германии, Франции, Латвии, Литвы, Италии и Румынии. Кроме того, пришли временные поверенные в делах Польши, Нидерландов, Швеции и Словакии, а также глава офиса отделения посольства Финляндии.

Мы восхищаемся мужеством и настойчивостью госпожи Алексиевич и всех членов Координационного совета и других гражданских инициатив в требовании того, чтобы в Беларуси было верховенство права, в защите достоинства своего народа, а также суверенитета и независимости своей страны, — говорится в сообщении посольства ЕС в Facebook.

По информации Австрийского агентства печати, которое ссылается на источники, дипломаты рассматривают возможность остаться в квартире на ночь.

9 сентября послы также приезжали к Алексиевич. Посол Литвы в Минске Андрюс Пулокас рассказывал агентству BNS, что опасались задержания писательницы за оппозиционную деятельность.

Есть разные варианты, но пока, кажется, что Светлана склонна просто оставаться там, где она находится — в своей квартире и быть символом и героем белорусского народа, белорусов, личностью, которая будет и в дальнейшем объединять и показывать внутренний, свой путь, — говорил он.

В этот день Алексиевич связалась с журналистами и попросила приехать к ней домой, «потому что ей звонят с неизвестных номеров и звонят в квартиру». В настоящее время она остаётся единственным членом президиума КС белорусской оппозиции, который сейчас находится на свободе. Она также входит в состав оппозиционного органа, однако не принимала в его работе активного участия по состоянию здоровья. Накануне в Белоруссии была задержана член президиума КС Мария Колесникова. Двое других членов, Антон Родненков и Иван Кравцов, были отправлены через границу на Украину. Также был задержан Максим Знак.

В Белоруссии уже месяц продолжаются акции протеста после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Выборы также не признали страны — члены ЕС. Оппозиция сформировала Координационный совет, который должен вести переговоры с действующей властью. После этого МВД страны возбудило дело о попытке захвата власти.