Неизвестные пытались проникнуть в квартиру к Алексиевич

В Минске неизвестные пытались проникнуть в квартиру лауреата Нобелевской премии и члена Координационного совета белорусской оппозиции Светланы Алексиевич.
Об этом сообщила сама женщина. Алексиевич связалась с журналистами и попросила приехать к ней домой «потому что ей звонят с неизвестных номеров и звонят в квартиру»,
В настоящее время Светлана Алексиевич остаётся единственным членом президиума КС белорусской оппозиции, который сейчас находится на свободе. Она также входит в состав оппозиционного органа, однако не принимала в его работе активного участия по состоянию здоровья. Накануне в Белоруссии была задержана Член президиума КС Мария Колесникова. Двое других членов Антон Родненков и Иван Кравцов были отправлены через границу на Украину. Также был задержан Максим Знак.
Ранее NEWS.ru сообщал, что из квартиры Колесников в Минске неизвестные в масках, которые представились представителями силовых структур, вынесли компьютер и папки с документами.
7 сентября Координационный совет оппозиции сообщил, что член президиума Мария Колесникова, исполнительный секретарь Иван Кравцов и пресс-секретарь Антон Родненко перестали выходить на связь. До этого стало известно о похищении Колесниковой. Люди в масках схватили её возле Национального художественного музея, посадили в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении.
В Белоруссии уже месяц продолжаются акции протеста после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Выборы также не признали страны — члены ЕС. Оппозиция сформировала так называемый Координационный совет, который должен вести переговоры с действующей властью. После этого МВД страны возбудило дело о попытке захвата власти.
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