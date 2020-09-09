Неизвестные пытались проникнуть в квартиру к Алексиевич

https://static.news.ru/photo/d05712b0-f27c-11ea-ac79-fa163e074e61_660.jpg Светлана Алексиевич Фото: Светлана Алексиевич/facebook.com

В Минске неизвестные пытались проникнуть в квартиру лауреата Нобелевской премии и члена Координационного совета белорусской оппозиции Светланы Алексиевич.

Об этом сообщила сама женщина. Алексиевич связалась с журналистами и попросила приехать к ней домой «потому что ей звонят с неизвестных номеров и звонят в квартиру», пишет «Интерфакс».

В настоящее время Светлана Алексиевич остаётся единственным членом президиума КС белорусской оппозиции, который сейчас находится на свободе. Она также входит в состав оппозиционного органа, однако не принимала в его работе активного участия по состоянию здоровья. Накануне в Белоруссии была задержана Член президиума КС Мария Колесникова. Двое других членов Антон Родненков и Иван Кравцов были отправлены через границу на Украину. Также был задержан Максим Знак.

Ранее NEWS.ru сообщал, что из квартиры Колесников в Минске неизвестные в масках, которые представились представителями силовых структур, вынесли компьютер и папки с документами.

7 сентября Координационный совет оппозиции сообщил, что член президиума Мария Колесникова, исполнительный секретарь Иван Кравцов и пресс-секретарь Антон Родненко перестали выходить на связь. До этого стало известно о похищении Колесниковой. Люди в масках схватили её возле Национального художественного музея, посадили в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении.

В Белоруссии уже месяц продолжаются акции протеста после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Выборы также не признали страны — члены ЕС. Оппозиция сформировала так называемый Координационный совет, который должен вести переговоры с действующей властью. После этого МВД страны возбудило дело о попытке захвата власти.