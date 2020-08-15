В США орлан сбил правительственный беспилотник

https://static.news.ru/photo/d6e6fbea-dedb-11ea-8b8c-fa163e074e61_660.jpg Фото: A. von Dueren, via imago-images.de/Global Look Press

Белоголовый орлан сбил правительственный беспилотник стоимостью $950 в американском штате Мичиган.

Аппарат под названием EGLE для картографии береговой линии совершал полёт недалеко от города Эсканаба, когда его атаковал белоголовый орлан. Хищная птица оторвала дрону пропеллер, после чего тот начал стремительно терять высоту и упал в озеро Мичиган. Беспилотник искали несколько дней, но так и не нашли.

Атака могла произойти из-за территориальной ссоры с электронным противником или из-за того, что орёл был голоден. Команда дронов EGLE работает над мерами по снижению вероятности повторных атак, включая возможное изменение внешнего облика беспилотников, чтобы они меньше были похожи на чаек, — говорится в сообщении на сайте правительства штата.

Инцидент произошёл 21 июля, но власти сообщили о нём только сейчас.

Ранее новый многоразовый беспилотник с турбореактивным двигателем X-61A Gremlin разбился во время испытаний в США после полутора часов полёта. Аппарат удалось успешно запустить с военно-транспортного самолёта С-130. У беспилотника развернулись крылья и запустился двигатель. После этого Gremlin смог выйти на стабильную траекторию полёта. В конце испытаний двигатель отключили, был раскрыт тормозной парашют, который должен был помочь машине вернуться на землю. К сожалению, аппарат был потерян во время приземления из-за нераскрытия основного парашюта, писал NEWS.ru.