Госсекретарь Энтони Блинкен назвал «жизненно важным» сохранение продуктовой сделки, которая позволяет экспорт сельскохозяйственной продукции из черноморских портов, сообщает РИА Новости. По его словам, сделка позволила улучшить продовольственную ситуацию в мире.
Жизненно важно, чтобы мы сохранили это соглашение, чтобы суда продолжали идти даже в то время, как мы, конечно, работаем над прекращением российской агрессии, — сказал Блинкен.
Блинкен отметил, что одно из судов, вышедшее из порта Одессы, направляется в Йемен.
В июле Россия, Турция, ООН и Украина подписали так называемую продуктовую сделку с целью решить проблему поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документ предполагает снятие ограничений на вывоз сельскохозяйственной продукции из России, а также содействие в вывозе зерна с территории Украины.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин в ходе заседания Совбеза призвал увеличить объемы поставок украинского зерна в беднейшие страны. По словам главы государства, лишь 3% зерновых от всех поставок в рамках продовольственной сделки дошли по нужному адресу.