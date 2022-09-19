В США назвали жизненно важным сохранение продуктовой сделки Госсекретарь США Блинкен назвал сохранение продуктовой сделки жизненно важным

Фото: Ddp Imageshannibal Hanschke/Keystone Press Agency/Global Look Press

Энтони Блинкен

Госсекретарь Энтони Блинкен назвал «жизненно важным» сохранение продуктовой сделки, которая позволяет экспорт сельскохозяйственной продукции из черноморских портов, сообщает РИА Новости. По его словам, сделка позволила улучшить продовольственную ситуацию в мире.

Жизненно важно, чтобы мы сохранили это соглашение, чтобы суда продолжали идти даже в то время, как мы, конечно, работаем над прекращением российской агрессии, — сказал Блинкен.

Блинкен отметил, что одно из судов, вышедшее из порта Одессы, направляется в Йемен.

В июле Россия, Турция, ООН и Украина подписали так называемую продуктовую сделку с целью решить проблему поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документ предполагает снятие ограничений на вывоз сельскохозяйственной продукции из России, а также содействие в вывозе зерна с территории Украины.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин в ходе заседания Совбеза призвал увеличить объемы поставок украинского зерна в беднейшие страны. По словам главы государства, лишь 3% зерновых от всех поставок в рамках продовольственной сделки дошли по нужному адресу.