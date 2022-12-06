В США назвали самый быстрый способ решения конфликта на Украине Замгоссекретаря США Шерман: Россия должна вывести войска с Украины — и точка

Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Венди Шерман

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман выразила мнение, что вывод войск ВС России с территории Украины станет самым быстрым способом решения конфликта, сообщает A News. В ходе выступления на мероприятии в Риме, организованном итальянским университетом LUISS, она отметила, что страны Запада «смогли помочь Украине в противостоянии с Москвой» и Киев должен «продержаться до конца».

Россия должна вывести все свои войска с Украины — и точка, — сказала Шерман.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никакие подписанные с Россией документы и заключенные соглашения не помогут остановить боевые действия. Глава государства выразил уверенность, что Москва в итоге «нарушит все свои обещания». Он указал на то, что Россия продолжает наносить удары по объектам инфраструктуры страны.

До этого глава Госдепа США Энтони Блинкен сообщил, что переговоры с Россией по урегулированию украинского конфликта могут быть возможны только при демонстрации Москвой заинтересованности в дипломатическом урегулировании. По его мнению, на данный момент Россия «не придерживается» такой позиции.