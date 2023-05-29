В США назвали Путина победителем выборов в Турции Журнал Newsweek назвал Путина победителем по итогам президентских выборов в Турции

Фото: kremlin.ru

Успех Тайипа Эрдогана на выборах президента Турции, где он занял первое место с 52% голосов, стал победой и для президента России Владимира Путина, пишет американский журнал Newsweek. По мнению издания, успех Эрдогана представляет собой «хорошие новости» для российского лидера.

Вероятно, победа Эрдогана обеспечит продолжение существующего статус-кво, — предполагает издание.

Там также отметили, что Турция, поддерживая тесные дипломатические отношения с Россией и выступая в роли посредника между Москвой и Киевом, остается ключевым партнером. Кроме того, сохранение сильных экономических связей является приоритетом для обеих стран.

Ранее на сайте Кремля была опубликована поздравительная телеграмма от имени главы государства Владимира Путина в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Путин назвал турецкого коллегу не только уважаемым президентом, но и дорогим другом, подчеркнув способность Эрдогана принимать взвешенные решения в непростое время. В пресс-службе Кремля отметили, что позже российский лидер поздравил турецкого коллегу лично в телефонном разговоре. Также главы государств обсудили некоторые вопросы двусторонних отношений.