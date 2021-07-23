В США захотели объявить Байдену импичмент из-за «Северного потока — 2»

Президент США Джо Байден заслуживает импичмента из-за сделки по «Северному потоку — 2». Об этом заявил обозреватель газеты Washington Post Марк Тиссен.
Тиссен
Теперь же, по мнению автора, насильственные действия с Зеленским проводят уже сами демократы.
Теперь администрация Байдена, возможно, выкрутила руки Зеленскому, чтобы тот смирился со сделкой США и Германии, которая позволит Берлину вместе с Москвой завершить строительство газопровода «Северный поток — 2», — пишет Тиссен.
Колумнист считает, что Байден давит на Зеленского, чтобы тот согласился на невыгодную для Украины сделку. Газопровод позволит России направлять топливо напрямую в Германию в обход Украины.
Когда это произойдёт, Москва сможет перекрывать энергетические поставки Киеву, не отрезая Западную Европу, — полагает Тиссен.
Он также напомнил. что Трамп вёл жёсткую политику в отношении РФ, перед уходом с поста ввёл санкции и сумел остановить строительство «Северного потока — 2». В свою очередь, Байден после вступления в должность приостановил оказание военной помощи Украине и пошёл на сделку по газопроводу.
При этом журналист убеждён, что импичмент Байдену объявлен не будет из-за «мягкой» политики в отношении РФ. Что касается требований американского президента согласия Украины на «убийственный» проект, то это Тиссен назвал «позорным поступком».
Ранее стало известно, что США и ФРГ достигли договорённостей о мерах по поддержке Украины, европейской энергобезопасности и общих целях по защите климата на планете. Также сформулированы некоторые условия работы газопровода «Северный поток — 2». В частности, Вашингтон и Берлин подчеркнули, что в интересах Европы и Украины продолжение транзита российского газа через эту страну после 2024 года. Германия обязалась использовать все возможные средства влияния, дабы пролонгировать транзитный контракт между Москвой и Киевом.