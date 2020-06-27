В США будут мешать Трампу победить на выборах сбором денег за его твиты

https://static.news.ru/photo/9f12486e-b89d-11ea-a946-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/Consolidated News Photos/Global Look Press

Поддерживающие Демократическую партию активисты решили не допустить переизбрания Дональда Трампа на пост президента Соединённых Штатов. Бороться с действующим лидером страны они решили его же оружием — активностью в Twitter. Об этом сообщил автор инициативы Ксандер Шульц.

Он рассказал, что активисты основали политический комитет действий Defeat by Tweet («Победить твитом». — прим. NEWS.ru)

Идея заключается в том, чтобы пользователи жертвовали от одного до 10 центов за каждую запись Трампа в Twitter, сообщила Би-би-си. Собранные средства будут передавать от имени действующего президента страны в фонд, который объединяет 15 политических организаций темнокожих американцев, который призван снизить шансы Трампа на поеду на выборах.

Видим в этом способ заставить его испытать прямые последствия своих действий. Чем больше ненависти распространяешь, тем хуже становятся шансы на переизбрание, — сказал Шульц.

Он подсчитал, что действующий президент публикует примерно 30 твитов в день или 900 постов в месяц. В комитете утверждают, что каждый присоединившийся к инициативе будет жертвовать около $45 долларов в месяц. При этом, если хотя бы один миллион пользователей пожертвует по 2 цента за каждую заметку главы государства, то ежемесячные сборы составят $18 млн.

В Defeat by Tweet планируют собрать от $50 млн до $100 млн «от лица Трампа» к ноябрю 2020 года. Пожертвования будут собирать на платформе Momentum. При этом, многие знакомые Шульца уже готовы безвозмездно передать в фонд до $1 млн.

Трампа считают одним из самых популярных пользователей Twitter. Сейчас на его аккаунт подписаны 82,5 млн пользователей.

Выборы президента состоятся в США 3 ноября. Трамп выдвигается на них кандидатом от республиканцев, так как его поддержали достаточное количество пользователей. Джозеф Байден, занимавший ранее должность вице-президента, тоже получил достаточное количество голосов от избирателей для возможности участвовать в выборах.

Однако, профессор политологии Университета Стони-Брук в Нью-Йорке Хельмут Норпот, который уже предсказывал победу Трампа на выборах в 2016 году, убеждён, что Трамп вновь будет переизбран на свой пост.

Как писал NEWS.ru, ранее Трамп предрёк «самые сфальсифицированные выборы» в истории США.