В Сан-Франциско предложили выплатить темнокожим по $5 млн и списать долги

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Власти Сан-Франциско предложили выплатить темнокожим горожанам по $5 млн, а также полностью списать долги, передает EADaily. Такие предложения содержатся в проекте доклада, подготовленного городским комитетом по репарациям. В документе подчеркивается, что хотя технически Калифорния не была рабовладельческим штатом, принципы сегрегации, репрессий и исключения чернокожих были «кодифицированы с помощью юридических и незаконных действий, социальных кодексов и судебного принуждения».

Единовременная выплата компенсирует и возместит утраченные возможности и экономические потери, которые понесли чернокожие жители Сан-Франциско в результате как преднамеренных решений, так и непреднамеренного вреда, увековеченного властями, — говорится в проекте доклада, подготовленного консультативным комитетом.

Предполагается, что подать заявку на участие в программе сможет каждый житель Сан-Франциско в возрасте от 18 лет, который идентифицирован в официальных документах как темнокожий или афроамериканец не менее 10 лет. При этом заявитель должен доказать соответствие как минимум двум из восьми дополнительных критериев из списка, который включает рождение в Сан-Франциско либо переезд в город в период с 1940-го по 1996 год, проживание в течение не менее 13 лет. Темнокожим, которые являются потомками попавших в тюрьму из-за «неудавшейся войны с наркотиками», также необходимо подтвердить свое родство.

Ранее в США трех американцев приговорили к пожизненным срокам за убийство темнокожего Ахмода Орбери. Мужчины на двух автомобилях преследовали свою жертву во время пробежки, приняв бегуна за грабителя. В результате афроамериканец был застрелен.