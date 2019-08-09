https://static.news.ru/photo/570851db-c92e-4fd6-90cf-d2e7ce0f2abb_660.jpg Фото: Global Look Press/Fabian Geier/www.7aktuell.de

Пожар произошёл в центре дневного пребывания в городе Эри в штате Пенсильвания. В результате ЧП пятеро детей погибли.

Спасателям удалось спасти хозяйку заведения Элейн Хэррис, которую доставили в больницу. Самостоятельно выбраться из горящего дома смогли двое подростков. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, сообщает CBC News .

Как писал News.ru, двое детей стали жертвами пожара в Раменском районе Московской области. Трагедия произошла в деревне Аксёново. На улице Центральной сгорел частный жилой дом. Борьбу с огнём вели 16 человек личного состава и четыре единицы техники. Площадь пожара составила около 300 кв. метров