В новый проект помощи США Украине включили ракеты ATACMS Конгресс США рассмотрит поставки ракет ATACMS Украине 20 апреля

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Проект о выделении финансовой помощи Киеву предусматривает поставки ВСУ тактических ракет ATACMS, сообщает ТАСС со ссылкой на документ. При этом президент США Джо Байден заявлял, что передача данного оружия может навредить интересам национальной безопасности Штатов. Голосование по данному проекту назначено на 20 апреля.

Как только это станет практически осуществимо после принятия данного законопроекта, президент должен направить ATACMS правительству Украины для самообороны и для победы над Российской Федерацией, — говорится в проекте.

Ранее председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун заявил, что Министерство обороны США считает, что угроза эскалации конфликта на Украине не так высока, как прежде. По его утверждению, это связано с перспективой поставки Киеву баллистических ракет ATACMS.

Как передавал NBC News, Белый дом работает над поставкой Украине баллистических ракет ATACMS большей дальности, чем их старые модификации, которые США поставляли Киеву ранее. По данным источников, новая версия ракеты позволит ВСУ поражать цели в Крыму на более дальнем расстоянии.

Военный эксперт Алексей Суконкин не исключил, что власти США могут передать Украине крылатые ракеты ATACMS с увеличенной дальностью до 300 км в обход решения конгресса о выделении финансирования. По его мнению, это оружие может стать «очень опасным и болезненным» для ВС РФ.