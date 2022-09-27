В США придумали, как быстро вооружать союзников В Конгрессе США представили законопроект по быстрому вооружению союзников

Фото: Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

Конгрессмены США представили законопроект, направленный на то, чтобы оперативно и своевременно снабжать союзников вооружением, при этом не исчерпывая собственные запасы, сообщается в заявлении одного из авторов инициативы, члена верхней палаты американского конгресса Джинн Шахин. В случае принятия документ даст возможность оказывать союзникам и партнерам Вашингтона военную поддержку в условиях кризиса.

Согласно тексту законопроекта, предлагается создать фонд по закупке боеприпасов. Шахин считает, что подобный шаг поможет руководителю Пентагона Ллойду Остину поддерживать те производственные линии Соединенных Штатов, которые «имеют решающее значение с точки зрения интересов национальной безопасности США».

Кроме того, в заявлении говорится, что законопроект направлен на «укрепление оборонно-промышленной базы» страны, «помощь Украине в обороне» и «реагирование на растущую агрессию Китая в Индо-Тихоокеанском регионе».

Еще один автор инициативы Том Тиллис отметил, что поставки американских вооружений Киеву раскрыли недостатки в работе складов боеприпасов в США.

25 сентября украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев получил на вооружение обещанные Вашингтоном зенитные ракетные комплексы NASAMS. По словам политика, США ежемесячно выделяют Украине $1,5 млрд на поддержку бюджета для ведения боевых действий.

До этого испанское издание Rebelion сообщало, что Киеву придется отдать свои территории для создания баз НАТО и США в обмен на поставки вооружения. Обозреватели предположили, что только так можно будет покрыть огромный долг.