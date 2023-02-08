В Белом доме отреагировали на обвинения в подрыве «Северных потоков» В Белом доме назвали ложью обвинения в причастности США к подрыву «Северных потоков»

Фото: The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press

Обвинения в причастности США к подрыву «Северных потоков» являются ложью, заявила руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон, передает ТАСС. 8 февраля журналист Сеймур Херш обвинил в подрыве газопровода ВМС Соединенных Штатов.

Эта совершенная ложь и полная фикция, — заявила Уотсон.

По сведениям Херша, водолазы ВМС США заложили взрывчатое устройство под трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» летом 2022 года под прикрытием учений НАТО. По его словам, три месяца спустя разведывательный самолет ВМС Норвегии сбросил гидроакустический буй и активировал взрывчатку.

Как утверждает журналист, власти США на этот шаг побудило большое скопление российских войск на границе с Украиной до начала СВО. Он подчеркнул, что США воспринимали российский газопровод как угрозу для Украины, поскольку страны Европы из-за «газовой зависимости» могли отказаться вводить санкции против Москвы и поддерживать Киев.