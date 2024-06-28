Названа причина смерти фронтмена группы Crazy Town Шифти Шеллшока People: фронтмен группы Crazy Town Шифти Шеллшок умер от передозировки

Фото: Jared Milgrim/The Photo Access/Global Look Press

Шифти Шеллшок (настоящее имя Сет Бинзер)

Вокалист группы Crazy Town Шифти Шеллшок (настоящее имя Сет Бинзер) умер от передозировки наркотиков, рассказал журналу People менеджер коллектива Хауи Хабберман. По его словам, музыкант хотел избавиться от зависимости.

Смерть наступила в результате употребления рецептурных препаратов вместе с нелегально приобретенными наркотиками, — объяснил Хабберман.

Шифти Шеллшок был одним из основателей группы Crazy Town, которая была популярна в нулевых. Ее композиция Butterfly возглавила хит-парад Billboard Hot 100 в США и чарты других стран. Всего группа выпустила три альбома и продолжала гастролировать вплоть до 2022 года.

Бинзер также развивал сольную карьеру. В 2002 году музыкант выпустил сингл Starry Eyed Surprise вместе с Полом Окенфолдом. Композиция стала международным хитом.

Музыкант на протяжении карьеры открыто заявлял о наркозависимости. Его задерживали за вождение в нетрезвом виде и хранение наркотиков. Шеллшок участвовал в посвященных реабилитации знаменитостей с наркозависимостью реалити-шоу.

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Употребление наркотиков наносит вред здоровью.