Украину сочли удобной территорией для испытаний искусственного интеллекта WP: Украину рассматривают в качестве полигона для испытаний искусственного интеллекта

Фото: Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис заявил, что Украину рассматривают в качестве полигона для испытаний искусственного интеллекта (ИИ). Офицер в статье для Washington Post отметил, что есть несколько причин, по которым Украине было бы выгодно согласиться на такую роль.

Ставридис подчеркнул, что Киев может проводить испытания ИИ в ходе российской спецоперации. В частности помочь ВСУ истощать запасы противника поможет использование ИИ при управлении украинскими беспилотниками.

Искусственный интеллект также может стать мощным инструментом психологической и информационной войны, — считает Ставридис.

Он добавил, что Киев получит возможность создавать провокационные дезинформирующие ролики, чтобы вызвать ошибочную реакцию противника. Также ИИ будет полезен в оборонительных и вспомогательных операциях ВСУ.

Искусственный интеллект будет анализировать, какие военные объекты нуждаются в техническом обслуживании, разгадывать цепочки поставок и предоставлять ежеминутные советы по логистике, — подчеркнул Ставридис.

Кроме того, считает эксперт, ВСУ благодаря ИИ смогут взламывать секретные данные противника.

Ранее сообщалось, что в ближайшие годы в России появится Цифровой кодекс — свод законов, норм и правил, регулирующих развитие ИИ, в котором будет прописана и ответственность его разработчиков. В новом кодексе должны быть закреплены принципы разделения цифровых систем на опасные и безопасные, а также обязательная маркировка контента, сгенерированного нейросетями.