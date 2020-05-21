Учёные рассказали, как США могли предотвратить 54 тысячи смертей от вируса

https://static.news.ru/photo/93c34f56-7d12-11ea-b92e-fa163e074e61_660.jpg Фото: European Centre For Disease Prev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Если бы власти Соединённых Штатов внедрили правила социального дистанцирования лишь на неделю раньше, более половины случаев заражения и смерти от коронавируса можно было бы предотвратить. К такому выводу пришли учёные Колумбийского университета.

Если бы страна ушла на карантин двумя неделями раньше, чем было сделано, можно было бы предотвратить 84% летальных исходов и 82% случаев инфицирования, рассказала исследовательская группа во главе с эпидемиологом Джеффри Шаманом.

Наши выводы подчёркивают важность раннего вмешательства и агрессивного ответа в борьбе с пандемией COVID-19, — сказано в отчёте, опубликованном на портале MedRxiv.

США пока остаются в лидерах по количеству заражённых, число которых превышает полтора миллиона человек, и количеству смертей от коронавируса — свыше 92,5 тысяч. При этом в администрации американского лидера Дональда Трампа заявили о снижении числа летальных исходов, связанных с инфекцией, писал NEWS.ru.