Участников круглого стола попросили снять маски перед появлением Пенса

https://static.news.ru/photo/261902b4-9457-11ea-a405-fa163e074e61_660.jpg Майкл Пенс Фото: Stefani Reynolds / CNP /MediaPun|Global Look Press

Участники организованного вице-президентом США Майклом Пенсом круглого стола по вопросу продовольствия перед появлением политика сняли с лиц защитные маски. Видео с мероприятия, проходившего в штате Айова, было размещено в Сети.

На нём видно, как на сцену к руководителям крупных компаний поднялась неизвестная девушка и жестами попросила убрать маски. По данным источника CNN, она действовала от лица администрации президента США. Другой собеседник телеканала рассказал, что она не предлагала снимать средства защиты, а лишь указала, что они могут обойтись без них из-за соблюдения необходимой дистанции.

В Вашингтоне ранее заявляли, что все контактирующим с американским лидером Дональдом Трампом и вице-президентом Пенсом люди проходят тестирования на коронавирус. После заражения двух сотрудников администрации COVID-19 работников Западного крыла Белого дома обязали носить маски, писал NEWS.ru.