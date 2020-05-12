Участников круглого стола попросили снять маски перед появлением Пенса

Участники организованного вице-президентом США Майклом Пенсом круглого стола по вопросу продовольствия перед появлением политика сняли с лиц защитные маски. Видео с мероприятия, проходившего в штате Айова, было размещено в Сети.
На нём видно, как на сцену к руководителям крупных компаний поднялась неизвестная девушка и жестами попросила убрать маски. По данным источника CNN, она
В Вашингтоне ранее заявляли, что все контактирующим с американским лидером Дональдом Трампом и вице-президентом Пенсом люди проходят тестирования на коронавирус. После заражения двух сотрудников администрации COVID-19 работников Западного крыла Белого дома обязали носить маски, писал NEWS.ru.
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