https://static.news.ru/photo/6d3c84e4-3bca-11ea-9184-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/ShannonLillyTV

Несколько тысяч граждан приняли участие в акции в поддержку права на ношение огнестрельного оружия, которая прошла в столице американского штата Вирджиния — Ричмонде.

Мероприятие прошло в связи с озвученным демократами намерением ввести ограничения на ношение оружия, 12 января в местном парламенте проголосовали за такую инициативу. Республиканцы не согласны с введением ограничений, в частности, протестующие напоминают о второй поправке к Конституции США, гарантирующей право на покупку и ношение оружия, передаёт Fox News.

Virginia's Capitol flooded with gun rights activists for Second Amendment rally



pic.twitter.com/AL3FKUceJ3 — Breaking911 (@Breaking911) January 20, 2020

Как писал NEWS.ru ранее, во время стрельбы в юго-восточной части города Канзас-Сити перед баром на Ноланд-Роуд погибли два человека. Ещё 15 получили ранения. По данным правоохранителей, они прибыли на место ЧП незадолго до полуночи. Полицейские увидели очередь перед переполненным баром. В тот же момент раздался выстрел. Пуля попала в женщину, которая скончалась на месте.