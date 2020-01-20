Несколько тысяч граждан приняли участие в акции в поддержку права на ношение огнестрельного оружия, которая прошла в столице американского штата Вирджиния — Ричмонде.
Мероприятие прошло в связи с озвученным демократами намерением ввести ограничения на ношение оружия, 12 января в местном парламенте проголосовали за такую инициативу. Республиканцы не согласны с введением ограничений, в частности, протестующие напоминают о второй поправке к Конституции США, гарантирующей право на покупку и ношение оружия, передаёт Fox News.
Virginia's Capitol flooded with gun rights activists for Second Amendment rally
Как писал NEWS.ru ранее, во время стрельбы в юго-восточной части города Канзас-Сити перед баром на Ноланд-Роуд погибли два человека. Ещё 15 получили ранения. По данным правоохранителей, они прибыли на место ЧП незадолго до полуночи. Полицейские увидели очередь перед переполненным баром. В тот же момент раздался выстрел. Пуля попала в женщину, которая скончалась на месте.