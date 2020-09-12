Twitter пометил сообщение Трампа как вводящее в заблуждение

Twitter отметил пост президента США Дональда Трампа с призывом к избирателям штата Северная Каролина голосовать по почте и затем идти на избирательные участки как нарушающее правила соцсети.
Глава государства попросил избирателей отдать свой голос досрочно, а затем лично убедиться, засчитан ли он, и если нет, то проголосовать на участке. В специальном аккаунте Twitter Safety отмечается, что двойное голосование в Северной Каролине запрещено. Предложение Трампа при этом формально не имеет отношения к двойному голосованию.
Помеченный твит президента США нельзя лайкнуть, просто ретвитнуть или ответить на него. Однако его можно ретвитнуть с собственным комментарием. Пресс-секретарь Трампа Кейли Макинани заявила, что глава государства не призывал ни к чему незаконному.
Трамп является последовательным противником голосования по почте, которое планируется разрешить в большинстве штатов из-за коронавируса. Демократическая партия этот формат поддерживает.
Президентские выборы в США намечены на 3 ноября. Соперником Трампа от демократов будет бывший вице-президент Джо Байден.
Ранее президент США в очередной раз раскритиковал расследование о якобы имевшем место вмешательстве России в выборы главы государства. Как передавал NEWS.ru, Трамп назвал эти нападки «незаконной охотой на ведьм».