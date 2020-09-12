Twitter пометил сообщение Трампа как вводящее в заблуждение

https://static.news.ru/photo/c54731e2-f520-11ea-8c17-fa163e074e61_660.jpg Фото: Omar Marques/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Twitter отметил пост президента США Дональда Трампа с призывом к избирателям штата Северная Каролина голосовать по почте и затем идти на избирательные участки как нарушающее правила соцсети.

Глава государства попросил избирателей отдать свой голос досрочно, а затем лично убедиться, засчитан ли он, и если нет, то проголосовать на участке. В специальном аккаунте Twitter Safety отмечается, что двойное голосование в Северной Каролине запрещено. Предложение Трампа при этом формально не имеет отношения к двойному голосованию.

Voting twice in North Carolina is illegal: https://t.co/IEOwlEGCg0 — Twitter Safety (@TwitterSafety) September 12, 2020

Помеченный твит президента США нельзя лайкнуть, просто ретвитнуть или ответить на него. Однако его можно ретвитнуть с собственным комментарием. Пресс-секретарь Трампа Кейли Макинани заявила, что глава государства не призывал ни к чему незаконному.

Трамп является последовательным противником голосования по почте, которое планируется разрешить в большинстве штатов из-за коронавируса. Демократическая партия этот формат поддерживает.

Президентские выборы в США намечены на 3 ноября. Соперником Трампа от демократов будет бывший вице-президент Джо Байден.

Ранее президент США в очередной раз раскритиковал расследование о якобы имевшем место вмешательстве России в выборы главы государства. Как передавал NEWS.ru, Трамп назвал эти нападки «незаконной охотой на ведьм».